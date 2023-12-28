В России подводят итоги 2023 года: какое событие стало самым ярким

2023 год выдался для нашей страны богатым на общественно-политические события и процессы. Не все они носили позитивный характер, на долю России выпало немало испытаний, но, в конечном итоге, негативные последствия были преодолены за счет сплочения общества.
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