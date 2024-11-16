Представители Пентагона и МО Армении обсудили трансформацию армянской армии

Второе собрание ряда мероприятий под названием «Трансформация оборонной сферы Армении» с участием военнослужащих США прошло 12–15 ноября в Национальном исследовательском университете обороны минобороны Армении, 15 ноября сообщило агентство «Новости Армении — News.
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