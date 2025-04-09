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«Коламбус» обыграл «Оттаву» 5:2: Воронков и Проворов внесли свой вклад в победу

«Коламбус» обыграл «Оттаву» 5:2: Воронков и Проворов внесли свой вклад в победу

В матче НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» победили «Оттава Сенаторз» со счётом 5:2. Дмитрий Воронков забросил шайбу, а Иван Проворов сделал результативную передачу.

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