«Зенит» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

«Зенит» со счетом 7:0 обыграл «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Сочи» в матче 14-го тура Российской «Зенит» со счетом 7:0 обыграл «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Сочи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).