Армия Израиля два дня потратила на мобилизацию, собрав 300 тысяч резервистов. Галкин* не попал

В армии Израиля сообщили о мобилизации 300 тысяч резервистов за 48 часов эскалации конфликта.Два дня с начала эскалации палестино-израильского конфликта ушло у ЦАХАЛ на то, чтобы мобилизовать 300 тысяч резервистов.
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