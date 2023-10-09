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Армия Израиля два дня потратила на мобилизацию, собрав 300 тысяч резервистов. Галкин* не попал

Армия Израиля два дня потратила на мобилизацию, собрав 300 тысяч резервистов. Галкин* не попал

В армии Израиля сообщили о мобилизации 300 тысяч резервистов за 48 часов эскалации конфликта.Два дня с начала эскалации палестино-израильского конфликта ушло у ЦАХАЛ на то, чтобы мобилизовать 300 тысяч резервистов.

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