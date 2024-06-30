Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций Евросоюза против России

Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций Европейского союза в отношении Москвы. С соответствующим заявлением выступило министерство иностранных дел скандинавского государства, пишет Telegram-канал BRIEF.
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