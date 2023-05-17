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В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины об убийствах россиян

В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины об убийствах россиян

Международная организация выступает против любых терактов Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о терактах, но ООН выступает против любых терактов.

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