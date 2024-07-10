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Салиба о вылете Франции с Евро: «Испания была лучше, и это надо признать. Мы отдали все силы, чтобы отыграться, но этого не случилось»

Салиба о вылете Франции с Евро: «Испания была лучше, и это надо признать. Мы отдали все силы, чтобы отыграться, но этого не случилось»

«Мы разочарованы, поскольку могли сыграть лучше. Забили первыми, но затем пропустили дважды.  Честно говоря, соперник был лучше, и это надо признать.

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