На рекорды уже не идем? В Астраханской области на ближайшие годы понижены показатели сбора овощей и картофеля

Да и посевные площади сократились. На протяжении последних десяти лет государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденная постановлением регионального правительства №368-П от 10.
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