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Эксперт дала советы школьникам по планированию карьеры в старших классах

Эксперт дала советы школьникам по планированию карьеры в старших классах

Выбор будущего профессионального пути — одно из важнейших решений в жизни человека. О том, как начать планировать свою карьеру еще в 11 классе, рассказала «Известиям» 18 февраля координатор онлайн-фестиваля по профориентации «День выбора» Екатерина Болотова.

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