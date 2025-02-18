Эксперт дала советы школьникам по планированию карьеры в старших классах

Выбор будущего профессионального пути — одно из важнейших решений в жизни человека. О том, как начать планировать свою карьеру еще в 11 классе, рассказала «Известиям» 18 февраля координатор онлайн-фестиваля по профориентации «День выбора» Екатерина Болотова.