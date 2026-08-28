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Золото подорожало до 4600 долларов за унцию

Золото подорожало до 4600 долларов за унцию

Платина на торгах подорожала на 1,2%, торгуясь на уровне 1900 USD за унцию. Основные площадки торговли драгоценными металлами сосредоточены в Лондоне, Нью-Йорке и Шанхае, на них приходится свыше 90% глобального оборота.

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