Золото подорожало до 4600 долларов за унцию

Платина на торгах подорожала на 1,2%, торгуясь на уровне 1900 USD за унцию. Основные площадки торговли драгоценными металлами сосредоточены в Лондоне, Нью-Йорке и Шанхае, на них приходится свыше 90% глобального оборота.
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