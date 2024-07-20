Тихоокеанская железная дорога: Транссиб и БАМ дополняются новым стратегическим коридором

Не позднее 2025 года в Хабаровском крае и Республике Саха-Якутии должен быть сформирован новый портово-железнодорожный коридор, едва ли не впервые в отечественной истории вовлекающий побережье Охотского моря во внутрирегиональные, экспортные и транзитные грузоперевозки.
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