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Ямал стал одним из лучших регионов РФ по качеству родовспоможения

Ямал стал одним из лучших регионов РФ по качеству родовспоможения

Ямал и Югра признаны лучшими регионами России по качеству родовспоможения. К такому выводу пришли авторы рейтинга «Если быть точным», данные которого приводит ТАСС.

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