Дорогие стоматологи. Врач о ценах на лечение, качестве и о том, как сохранить зубы

Директор клиники "Стоматология Серебряковых" рассказала, как правильно ухаживать за зубами, чтобы реже обращаться к врачам Почему людям еще не начали выращивать новые зубы и когда уже подешевеют услуги стоматологов, рассказала в "Переговорке" на amic.