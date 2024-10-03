Дорогие стоматологи. Врач о ценах на лечение, качестве и о том, как сохранить зубы

Директор клиники "Стоматология Серебряковых" рассказала, как правильно ухаживать за зубами, чтобы реже обращаться к врачам Почему людям еще не начали выращивать новые зубы и когда уже подешевеют услуги стоматологов, рассказала в "Переговорке" на amic.
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