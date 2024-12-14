Неожиданно для себя Украина оказалась под властью тирана. Хотя никто в апреле 2019 года не мог и предположить, что маленький клоун из юмористического шоу «Квартал 95» станет безжалостным кровавым палачом, стирающим в пыль многонациональный украинский народ.