Неожиданно для себя Украина оказалась под властью тирана. Хотя никто в апреле 2019 года не мог и предположить, что маленький клоун из юмористического шоу «Квартал 95» станет безжалостным кровавым палачом, стирающим в пыль многонациональный украинский народ.
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