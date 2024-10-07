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Депутат Чепа: ВС РФ будут вынуждены освобождать Днепропетровск, Сумы и Чернигов

Депутат Чепа: ВС РФ будут вынуждены освобождать Днепропетровск, Сумы и Чернигов

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ВС РФ будут вынуждены взять под контроль Днепропетровскую, Сумскую и Черниговскую области Украины ради обеспечения безопасности России.

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