Российские силы ПВО перехватили 480 украинских БПЛА за день

В период с 08:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 480 беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.
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