Золото выглядит дорого

Бурный рост цен на золото в мире создал благоприятные условия для золотодобычи в России. Однако воспользоваться ими отечественные золотодобытчики в полной мере не могут«ПОЛЮС» Добыча россыпного золота в России в последние годы падаетчитайте на monocle.
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