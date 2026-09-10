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Ивановские новости

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Уроженец Кинешмы осужден на 9 лет за перевод 4,5 тыс. рублей террористам

Уроженец Кинешмы осужден на 9 лет за перевод 4,5 тыс. рублей террористам

Уроженец Кинешмы перевёл террористам 4,5 тыс. рублей за полтора года, за что получил 9 лет лишения свободы и штраф 600 тыс.

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