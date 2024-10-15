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Парламентская газета

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Мадуро заявил, что Маск финансировал переворот в Венесуэле

Мадуро заявил, что Маск финансировал переворот в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что американский бизнесмен, гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потратил не менее одного миллиарда долларов на финансирование попытки государственного переворота в стране в июле.

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