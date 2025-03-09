ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ❗️ 09.03.2025 на ул. П.Лумумбы в пересечении с пер. Комсомольским выявлена утечка воды из водопровода.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ❗️ 09.03.2025 на ул. П.Лумумбы в пересечении с пер. Комсомольским выявлена утечка воды из водопровода.