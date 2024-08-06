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Регионы России

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Спецслужбы Украины готовили покушение на Путина и Белоусова в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

Спецслужбы Украины готовили покушение на Путина и Белоусова в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

Спецслужбы Украины планировали совершить теракт против президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова во время торжественного парада в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

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