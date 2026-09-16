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Ольховатка взята, бои у Краматорска: главное из сводки СВО на 16 сентября

Ольховатка взята, бои у Краматорска: главное из сводки СВО на 16 сентября

Харьковская область: Ольховатка перешла под контроль РФ Российские подразделения сообщили о взятии под контроль Ольховатки в Купянском районе Харьковской области.

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