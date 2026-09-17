Российские бойцы уже заходят в Доброполье малыми группами (ВИДЕО, КАРТА)

Российские малые боевые группы уже пробились в город. Доброполье находится под ударами российской авиации и БПЛА, логистика ВСУ серьёзно осложнена, а сам город постепенно превращается в «серую зону», заявил украинский военкор Марьян Кушнир.
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