Турция превращается в энергетический центр после прекращения российского транзита

Прекращение транзита газа из России через территорию Украины может привести к тому, что Турция станет важным энергетическим центром, что позволит ей получить значительную долю в торговле энергоресурсами, сообщает издание Milliyet.
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