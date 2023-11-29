В Кемерово ФСБ задержала мужчину, пытавшегося уехать на Украину воевать за ВСУ

В пресс-службе ФСБ сообщили, что в Кемерово по делу о государственной измене и терроризме был задержан мужчина, который пытался выехать на территорию Украины, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне украинских военных.
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