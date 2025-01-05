Завершено расследование уголовного дела в отношении двух украинских военнослужащих, взятых в плен на территории Курской области

Следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении стрелка Дмитрия Игнатенко и разведчика-снайпера Юрия Маслюкова, проходящих военную службу в 225 отдельном штурмовом батальоне «Шквал» 115 отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины.
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