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Всё о женщинах

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29 мистов для ухода за лицом и телом — увлажняющих, питательных и восстанавливающих

29 мистов для ухода за лицом и телом — увлажняющих, питательных и восстанавливающих

Мисты — официально самый модный формат 2026 года. В спреи превратили не только ароматы, но и уход. Это не случайно: такие средства легче наносить равномерно, они быстро впитываются и кажутся более гигиеничными, чем привычные банки.

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