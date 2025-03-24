Джабаров: Карасин и Беседа доложат Путину затронутые темы на переговорах

Участники российской делегации на переговорах с США в Эр-Рияде, включая Григория Карасина и Сергея Беседу, по возвращении в Москву представят президенту России Владимиру Путину отчет о затронутых темах и примут решение о том, какая информация будет обнародована.
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