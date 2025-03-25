Александр Стояногло: "Молдове нужна сбалансированная внешняя политика"

Молдова должна выстраивать сбалансированную внешнюю политику — открытую для всех партнёров, от Востока до Запада, свободную от идеологических барьеров и ориентированную исключительно на национальные интересы.
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