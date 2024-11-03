Юрий Ильинов

Наш американский слон: вывезенный с подконтрольной ВСУ территории гражданин США дал пресс-конференцию в Москве Недавно стало известно, что гражданин США, работавший на спецслужбы России и находившийся с февраля 2022 года на подконтрольной ВСУ территории, был оперативно и успешно вывезен в безопасное место на российской земле. В настоящее время американец Дэниэл Мартиндейл находится в Москве, где дал пресс-конференцию в помещении медиагруппы «Россия сегодня». Меня уже представили. Меня зовут Дэниэл Мартиндейл. Вот мой паспорт. Он прошел со мной войну, как вы можете видеть, в каком он состоянии – начал американец. https://vk.com/video16580414_456239704 В процессе своего выступления он рассказал, что пребывает на территории России абсолютно добровольно и по своему желанию. Более того, он желает получить российское гражданство. Он по зову сердца на протяжении нескольких лет через мессенджер Telegram регулярно передавал россиянам координаты украинских военных объектов, места нахождения техники и военнослужащих ВСУ, другую полезную информацию. Мартиндейл выразил искреннюю благодарность российским военным, которые его эвакуировали из опасного места. При этом он негативно высказался о властях Украины и США, назвав Киев и Вашингтон врагами. Он убежден, что Россия победит в идущем третий год конфликте. Кроме того, он с большой критикой оценил роль Запада в происходящем.