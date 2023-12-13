Власти США отказали SpaceX в субсидиях почти на $900 млн

На днях, как сообщается, Федеральная комиссия по связи США (FCC) подтвердила принятое ещё в 2022 году решение отказать Starlink в предоставлении субсидий в размере $885,5 млрд за участие в программе предоставления интернет-доступа в отдалённых районах США.