Власти США отказали SpaceX в субсидиях почти на $900 млн

На днях, как сообщается, Федеральная комиссия по связи США (FCC) подтвердила принятое ещё в 2022 году решение отказать Starlink в предоставлении субсидий в размере $885,5 млрд за участие в программе предоставления интернет-доступа в отдалённых районах США.
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