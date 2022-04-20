Кучеров забил в 3-м матче подряд. У него 19+33 в 41 игре в сезоне

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Никита Кучеров забил в 3-м матче подряд, у него 19 шайб в сезоне. Российский нападающий «Тампы» отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:4).