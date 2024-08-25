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Мигрантов-нелегалов предложили наказывать общественными работами

Мигрантов-нелегалов предложили наказывать общественными работами

Мигрантов-нелегалов перед выдворением из России предлагают наказывать общественными работами до 200 часов (25 рабочих дней при восьмичасовой рабочей неделе), чтобы они таким образом окупили затраты на их содержание государством.

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