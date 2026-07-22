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Царьград

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Краевая прокуратура: на Камчатке задержали девушку с 800 г наркотиков

Краевая прокуратура: на Камчатке задержали девушку с 800 г наркотиков

На Камчатке 20-летнюю жительницу Забайкальского края задержали с 800 г синтетических наркотиков. Девушка прибыла на полуостров в сентябре 2025 года и пыталась заработать на их сбыте из-за финансовых трудностей.

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