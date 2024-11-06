Половина жителей Алтая признались, что им не хватает зарплаты на основные нужды

Женщины значительно чаще мужчин жалуются на то, что денег им недостаточно Лишь 18% жителей Алтайского края заявили, что размер их зарплаты позволяет полностью удовлетворять основные потребности, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.