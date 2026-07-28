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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив», ЦСКА, «Спартак» и «Родина» примут участие в международном турнире для игроков до 14 лет в Москве. Также сыграют команды из Беларуси, Казахстана, Бразилии и Сербии

«Локомотив», ЦСКА, « Спартак » и «Родина» примут участие в международном турнире в Москве, сообщили Спортсу’’ в пресс-службе РФС.

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