Угрозы хуситов судоходству привели к росту цен на нефть: грядет глобальный кризис

Более 100 контейнеровозов перенаправлены из Суэцкого канала, чтобы избежать нападений хуситов. Перенаправление торговых судов на мыс Доброй Надежды увеличивает время доставки на 6000 морских миль и на три-четыре недели и привело к росту цен на нефть.