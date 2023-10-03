Юрист рассказал, что делать в случае незапланированного списания денег с карты

Незапланированное списание денег с банковской карты может быть следствием небрежного хранения секретных данных ее держателем, технических ошибок в банковской инфраструктуре, а также противоправных действий.
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