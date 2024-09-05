Бизнес в Узбекистане построит две платные дороги и получит энергосети

Две платные дороги Ташкент — Самарканд и Ташкент — Андижан построят в Узбекистане бизнесмены, соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, 3 сентября сообщает пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии