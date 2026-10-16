В эту субботу 17 октября в Москве изменятся маршруты и остановки многих автобусов. В СЗАО это затронет несколько районов, особенно Хорошево-Мневники, где недавно открылись новые станции метро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Задержана пособни...
- Собянин рассказал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым