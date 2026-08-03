ЛДПР призвала дать детям с аутизмом возможность учиться в школах рядом с домом

В партии отметили: детей переводят на домашнее обучение из-за неготовности школ, а не ради их благаВ ЛДПР выступили за то, чтобы дети с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями могли учиться в обычных школах рядом с домом.
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