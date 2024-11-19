В Майкопе состоится концерт ансамблей «Нальмэс» и «Исламей»

4 декабря в 18:00 состоится концерт «Нальмэс \ Исламей. Время пришло. Часть 2».«В Большом зале Филармонии КОРА коллективы «Нальмэс» и «Исламей» представят программу, в которой изысканно переплетаются старинные адыгские песни и танцы.
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