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В Майкопе состоится концерт ансамблей «Нальмэс» и «Исламей»

В Майкопе состоится концерт ансамблей «Нальмэс» и «Исламей»

4 декабря в 18:00 состоится концерт «Нальмэс \ Исламей. Время пришло. Часть 2».«В Большом зале Филармонии КОРА коллективы «Нальмэс» и «Исламей» представят программу, в которой изысканно переплетаются старинные адыгские песни и танцы.

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