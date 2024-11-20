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Уникальные гольцы-каннибалы: исследование эволюции на Камчатке

Уникальные гольцы-каннибалы: исследование эволюции на Камчатке

Исследователи из Камчатского университета и Института экологии изучили озера Зеленое и Тополовое в природном парке «Вилючинский», где обнаружили гольцов-каннибалов.

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