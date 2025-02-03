Власти обновят механизм реализации льготных кредитных программ

Максимальный размер субсидии из бюджета по программе льготных займов для малого и среднего бизнеса — «1764» — названа по номеру постановления правительства, которую реализует Минэк, будет ограничен 6% в период действия ключевой ставки выше 12%.
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