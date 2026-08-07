На фондовых рынках царит рекордный подъем — однако за высокими котировками скрывается растущее беспокойство.
США в ловушке: пошатнется доллар — обрушится вся экономика. Ждать недолго
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
У них вся надежда остаётся на спекуляции по крипте . И наши дураки повелись и играются как дети . С хохлами -то понятно , они на все махинации пойдут и преступления с ними . И главное кто в стране у нас может посадить экономику на приличный процент , так это олигархат , под тёмным законодательным покровом правительства
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1 м.
ВС
Вадим Скоробогатов
ОНИ СНОВА ЕЩЁ ФАНТИКОВ НАПЕЧАТАЮТ....А ВЕСЬ МИР ...ИХ БУДЕТ ХАПАТЬ ПО ДУРОСТИ....КАКОЙ ТАМ ДОЛГ???...ОНИ ЕГО В УПОР НЕ ВИДЯТ...только ФАНТИКИ ПРОДОЛЖАЮТ ПЕЧАТАТЬ...для дураков во всём мире...А КОРОЛЬ-то ГОЛЫЙ...
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1 м.
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