ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

У них вся надежда остаётся на спекуляции по крипте . И наши дураки повелись и играются как дети . С хохлами -то понятно , они на все махинации пойдут и преступления с ними . И главное кто в стране у нас может посадить экономику на приличный процент , так это олигархат , под тёмным законодательным покровом правительства