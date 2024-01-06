В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о том, что в рамках ведения сражений на Донецком участке линии боевого соприкосновения Вооружёнными силами державы задействованы оказались боевые самолёты Су-25.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии