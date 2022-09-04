Талант в четвертом поколении: главный художник театра ВВО о своем творческом пути

"Василий Теркин. Книга про бойца", "Преступление и наказание", "Как выходят в люди (лихие 90-е)", "R&J", "Принцесса Сабрина", "Царевна-лягушка", "Дамы и гусары", "Тайна стоптанных башмачков" — яркая сценография отличает все работы главного художника драматического театра ВВО Юрия Воронкова.