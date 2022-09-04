Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Александрович
    зачем вся эта морока с газом, если есть электричество?Заявки на подключ...
  • Россиянин
    Мало. Надо 25 давать.В Краснодарском к...
  • Вадим Белецкий
    Вот и в Питере тоже, за один день так похолодало, что даже пришлось куртку осеннюю вдруг надеть, вместо обычной в это..."А народ где вооб...

Талант в четвертом поколении: главный художник театра ВВО о своем творческом пути

Талант в четвертом поколении: главный художник театра ВВО о своем творческом пути

"Василий Теркин. Книга про бойца", "Преступление и наказание", "Как выходят в люди (лихие 90-е)", "R&J", "Принцесса Сабрина", "Царевна-лягушка", "Дамы и гусары", "Тайна стоптанных башмачков" — яркая сценография отличает все работы главного художника драматического театра ВВО Юрия Воронкова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх