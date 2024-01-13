Пенсионер в Великобритании во время пробежки обнаружил на пляже одну из самых больших акул в мире

Великобританский пенсионер, совершавший утреннюю пробежку на пляже Ливерпульского залива, обнаружил 5 января одну из крупнейших акул в мире – тушу гигантской акулы длиной 4,5 метра, выброшенную морем на берег города Уолласи в графстве Мерсисайд.
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