НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Дмитрий Хрусталев: из-за чего расстался с Варнавой, едва не спился и угодил в реанимацию

Между сценическим персонажем Митей и Дмитрием Хрусталевым лежит пропасть. Незадачливому герою никогда бы не удалось покорить сексуальную Катю Варнаву, зато он и не сталкивался с той пагубной зависимостью, что ведущий победил несколько лет назад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх