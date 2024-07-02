Дмитрий Хрусталев: из-за чего расстался с Варнавой, едва не спился и угодил в реанимацию

Между сценическим персонажем Митей и Дмитрием Хрусталевым лежит пропасть. Незадачливому герою никогда бы не удалось покорить сексуальную Катю Варнаву, зато он и не сталкивался с той пагубной зависимостью, что ведущий победил несколько лет назад.
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